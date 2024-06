Tabellone Atp Dubai: al via Musetti e Sonego, Medvedev e Rublev i primi due del seeding

Presentazione e il tabellone del torneo Atp 500 di Dubai, che sarà in programma da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo e che vedrà al via due tennisti azzurri, ovvero Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. I russi Daniil Medvedev ed Andrej Rublev, le prime due teste di serie.

Da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo al "The Aviation Club Tennis Centre" si disputerà il torneo Atp 500 di Dubai (Emirati Arabi, cemento outdoor), dove saranno presenti trentadue tennisti e otto teste di serie: le prime due sono i russi Medvedev e Rublev, a seguire il polacco Hurkacz e l'altro russo Khachanov.

Due gli italiani al via Musetti e Sonego che esordiranno rispettivamente contro un Qualificato e l'indiano Nagal, se dovessero avere la meglio il secondo turno li vedrebbe opposti con i favoriti del torneo, ovvero Rublev e Medvedev. Era presente nelle Qualificazioni, un altro tennista azzurro, ovvero Zeppieri, che dopo aver sconfitto nel primo turno il francese Muller, purtroppo è uscito sconfitto dall'altro transalpino Cazaux, con il punteggio di 7-6, 6-4.

Tra i match più interessanti di primo turno, ci sono il derby francese Humbert-Monfils, Mannarino-van de Zandschulp, Hurkac-Struff e Shapovalov-Murray.

Nella scorsa stagione a trionfare fu il russo Medvedev che ne derby russo, sconfisse Rublev con un doppio 6-2. Il montepremi del torneo è di $3,113,270.

Tabellone Atp Dubai

(1) Medvedev vs Shevchenko

(WC) Nagal vs Sonego

(SE) Mensik vs Coric

Marozsan vs (8) Davidovich Fokina

(3) Hurkacz vs Struff

Q vs O’Connell

(PR) Shapovalov vs Murray

(WC) Monfils vs (5) Humbert

(7) Bublik vs Q

Griekspoor vs (WC) Shelbayh

Lehecka vs Q

Popyrin vs (4) Khachanov

(6) Mannarino vs van de Zandschulp

Kotov vs Korda

Musetti vs Q

Zhang vs (2) Rublev