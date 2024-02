Tabellone Atp Rio de Janeiro: Alcaraz e Norrie le prime due teste di serie. Darderi e Pellegrino al via nelle Qualificazioni

Da lunedì 19 a domenica 25 febbraio sarà in programma il torneo Atp 500 di Rio de Janeiro (terra rossa indoor), che vedrà al via trentadue giocatori e con otte teste di serie: le prime due sono Alcaraz e Norrie che esordiranno rispettivamente contro Monteiro e Dellien, mentre Jarry e F. Cerundolo sono la 3 e la 4 e cominceranno il loro percorso contro Hanfmann e un Qualificato.

Nessun italiano presente nel main draw, ma Pellegrino e Darderi saranno impegnati nelle Qualificazioni; il montepremi del torneo è €1.948.698, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti per il ranking Atp. Nella scorsa stagione a vincere il torneo brasiliano fu Norrie, che in finale sconfisse a sorpresa Alcaraz, con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-5.

Tabellone Atp Rio de Janeiro

C. Alcaraz (1) vs T. Monteiro

Q vs P. Cachin

F. Diaz Acosta vs S. Wawrinka

Q vs S. Baez (4)

F. Cerundolo (5) vs Q

J. P. Varillas vs A. Ramos-Vinolas

D. Lajovic vs D. Elahi Galan

B. Zapata Miralles vs L. Djere (6)

A. Fils (7) vs J. Fonseca

R. Carballes Baena vs C. Garin

F. Coria vs Q

Y. Hanfmann vs N. Jarry (3)

S. Ofner (8) vs J. Munar

A. Tabilo vs T. Seyboth Wild

G. Heide vs T. Barrios Vera

H. Dellien vs C. Norrie