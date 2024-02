Tabellone Buenos Aires: Alcaraz numero 1 del seeding, al via l'azzurro Darderi

Presentazione e tabellone del torneo argentino (terra rossa, outdoor) in programma da lunedì 4 a domenica 12 febbraio, con Alcaraz prima testa di serie. Al via l'azzurro Darderi che esordirà contro un Qualificato. Norrie, Jarry e F. Cerundolo gli outsiders.

Da lunedì 12 a domenica 18 febbraio sarà in programma nell'impianto "Buenos Aires Lawn Tennis Club", il torneo Atp di Buenos Aires (Argentina, terra rossa outdoor), che vedrà al via 28 giocatori e con le prime quattro teste di serie che cominceranno direttamente dal secondo turno (ottavi di finale, grazie al Bye a loro disposizione), ovvero Alcaraz, Norrie, Jarry e F. Cerundolo.

Al via l'azzurro Darderi che tra pochi minuti sarà impegnato nella semifinale del torneo Atp di Cordoba contro il tennista di casa Baez. Il tennista italiano esordirà contro un Qualificato e se dovesse vincere al secondo turno potrebbe ritrovare proprio Baez (numero 5 del seeding) che affronterà al primo turno lo spagnolo Zapata Miralles.

Il montepremi complessivo del torneo sarà di $728,185, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti per il ranking Atp. Nella scorsa stagione a trionfare è stato proprio l'iberico Alcaraz che in finale ha sconfitto il britannico Norrie con il punteggio di 6-3, 7-5.

Tabellone Atp Buenos Aires

(1) Alcaraz bye

Varillas vs Q

Q vs Seyboth Wild

(WC) Cilic vs (7) Djere

(3) Jarry bye

Wawrinka vs Cachin

(WC) Schwartzman vs Q

Carballes Baena vs (6) Etcheverry

(8) Fils vs Lajovic

Hanfmann vs Tabilo

(WC) Diaz Acosta vs Altmaier

(4) Cerundolo bye

(5) Baez vs Zapata Miralles

(SE) Darderi vs Q

Ofner vs (SE) Coria

(2) Norrie bye