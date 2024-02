Tennis, set persi al primo Slam vinto: Sinner eguaglia Nadal, meglio di lui solo Federer, Djokovic e Medvedev

Lo studio dedicato al tennis: quanti set sono stati persi dai giocatori che hanno vinto il primo Slam dal 2000 ad oggi? In questa speciale classifica è ancora protagonista Jannik Sinner, che con la sua impresa agli Australian Open getta le basi per un futuro ricco di soddisfazioni sportive.

E' "Sinner Mania": una settimana dopo la leggendaria rimonta dell'altoatesino ai danni di Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open, il nome di Jannik è ancora sulla bocca di tutti. Lo speciale del mese è dedicato proprio all'impresa del neocampione Slam. Nello specifico, abbiamo analizzato il primo Major vinto da tutti i giocatori nel nuovo millennio, andando ad esaminare quanti set sono stati persi nel cammino verso il trofeo. Dai risultati emersi, Sinner, con soli 3 set persi durante i recenti AO, eguaglia il rendimento di Rafa Nadal al Roland Garros del 2005, mentre risulta dietro solo alle due leggende Roger Federer e Novak Djokovic e al fresco rivale Medvedev, che nei rispettivi primi Slam vinti hanno perso soltanto 1 set.

Set persi al primo Slam in carriera: Sinner al pari di Nadal e meglio di Alcaraz e Murray

Gli unici tennisti del nuovo millennio ad aver fatto meglio di Sinner rispetto ai set persi durante il loro primo Major vinto, in ordine cronologico, sono soltanto Federer, Djokovic e Medvedev. Lo svizzero vinse il suo primo Slam a Wimbledon nel lontano 2003: un cammino trionfale che lo portò a perdere solamente un set negli ottavi di finale contro lo statunitense Mardy Fish. Federer chiuderà la carriera con 8 titoli a Wimbledon, registrando un record assoluto.



Segue Djokovic, campione Slam agli AO 2008: il serbo si esprime al meglio in Australia (record di 10 titoli all'attivo) e riesce a portarsi a casa il torneo lasciando un solo set in finale contro Tsonga.



Chiude il cerchio Daniil Medvedev: il russo perde un solo set nei quarti di finale degli US Open 2021 contro Van De Zandschulp, match che impedì a Nole di fare il Grande Slam.



Con soli 3 set persi troviamo a parimerito Sinner (Australian Open 2024), Nadal (Roland Garros 2005), Roddick (US Open 2003), Ferrero (Roland Garros 2003), Cilic (US Open 2014) e Thiem (Us Open 2020).

Questi dati testimoniano la grandezza del risultato ottenuto dall'italiano nel recente Slam australiano, e le concrete possibilità di continuare a stupire il mondo del tennis.



Di seguito la tabella dettagliata con i set persi dai tennisti che hanno vinto il loro primo Slam dal 2000 a oggi: