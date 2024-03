Berrettini-Murray, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Miami

Presentazione e come seguire in tv e streaming, il match tra l'azzurro e lo scozzese, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Miami, in questa sera non prima delle ore 19.30. Sono cinque i precedenti, con il tennista romano in vantaggio per 3-2.

Questa sera non prima delle ore 20 (le 14 locali) si disputerà il match Berrettini-Murray, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Miami, sui campi in cemento dell'"Hard Rock Stadium" di Miami Gardens (Florida). Il tennista romano torna a giocare un incontro del circuito Atp, dove mancava dallo scorso 31 agosto, quando agli US Open perse al secondo turno con il francese Rinderknerch. In realtà è tornato in campo la scorsa settimana al Challenger di Phoenix (Arizona), con sconfitta in finale per mano del portoghese Borges.

Lo scozzese invece viene dalla sconfitta al secondo turno al Masters 1000 di Indian Wells (contro Rublev), ma che sta passando un momento di forma piuttosto negativo: infatti non riesce a vincere due incontri consecutivi dall'agosto dello scorso anno in Canada, quando poi si ritirò alla vigilia della sfida contro Sinner.

Sono cinque i precedenti con l'azzurro in vantaggio per 3-2: l'ultima sfida risale al gennaio 2023 con successo di Murray al primo turno degli Australian Open (7-6 al quinto set). Chi avrà la meglio nella sfida odierna, affronterà al secondo turno l'argentino Etcheverry (testa di serie numero 29).

Dove vedere Berrettini-Murray in tv e streaming

Il match Berrettini-Murray si potrà seguire su Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder) con telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e con il commento tecnico dell'ex tennista Stefano Pescosolido.

Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

