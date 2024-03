Lieve malore per Berrettini che sbanda: dopo l'intervento del medico torna in campo contro Murray

Il tennista romano durante il secondo set contro Andy Murray, ha avuto un live malore per la troppa umidità. Dopo l'intervento del medico torna a giocare, ma si deve arrendere allo scozzese che vince in tre set (4-6, 6-3, 6-4, il finale), qualificandosi al secondo turno.

Attimi di paura per Matteo Berrettini che durante il match di primo turno del Masters 1000 di Miami, poi perso contro Andy Murray per 4-6, 6-3, 6-4, ha avuto un mancamento dovuto alla grande umidità. Il tennista romana è riuscito a raggiungere la propria sedia e si è rifocillato con delle barrette energetiche. Ovviamente è intervenuto il medico che dopo avergli misurato la pressione gli ha dato l'ok per tornare in campo (dopo cinque minuti di stop) per la sfida contro lo scozzese, che purtroppo è andato male.

Anche al francese Cazaux era successo la stessa cosa, nella giornata di lunedì, quando nell'incontro di Qualificazione contro il connazionale Mayot aveva accusato un principio di svenimento nel terzo set . Il tennista transalpino è stato poi portato fuori su una sedia a rotelle e poi in ospedale, dove è stato tenuto in osservazione per una notte prima di essere dimesso.

Dopo questa sconfitta, Berrettini si concentrerà sui tornei primaverili europei sulla terra rossa, dove cercherà di recuperare qualche posizione nel ranking Atp.

Lieve malore per Berrettini (FOTO)