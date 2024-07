Musetti-Alcaraz, dove vedere Atp Miami 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Musetti-Alcaraz. L'incontro è in programma il 26 marzo e vale per il quarto turno del Masters 1000 statunitense. Chi si impone affronterà, nei quarti di finale, il vincente di Dimitrov-Hurkacz.

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell'Atp Miami 2024, secondo torneo stagionale della categoria Masters 1000 (cemento). L'azzurro è il n°23 del tabellone e se la vedrà con Carlos Alcaraz negli ottavi di finale. Il confronto Musetti-Alcaraz è al suo quarto atto, con lo spagnolo che è in vantaggio per 2-1 nei precedenti.

Il tennista carrarino, dopo il bye all'esordio, ha battuto il russo Roman Safiullin e lo statunitense Ben Shelton. Il nativo di Murcia, testa di serie n°1, ha ricevuto anch'egli un bye iniziale e poi ha avuto la meglio sul connazionale Roberto Carballes Baena e il francese Gael Monfils.

Musetti-Alcaraz, Atp Miami 2024: dove vedere in tv e streaming

Musetti-Alcaraz è in programma martedì 26 marzo, come terzo match sullo Stadium, non prima delle 20.30 italiane (15.30 locali, al termine di Azarenka-Putintseva). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Pechino 2023 - Cemento - Secondo turno - ALCARAZ b. Musetti 6-2 6-2

Roland Garros 2023 - Terra battuta - Quarto turno - ALCARAZ b. Musetti 6-3 6-2 6-2

Amburgo 2022 - Terra battuta - Finale - MUSETTI b. Alcaraz 6-4 6-7(6) 6-4

GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA DI PECHINO