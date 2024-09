Musetti-Rune, dove vedere Atp Indian Wells 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Musetti-Rune. L'incontro è in programma l'11 marzo e vale per il terzo turno del Masters 1000 statunitense. Chi si impone affronterà, nel prossimo match, il vincente di Fritz-Baez.

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell'Atp Indian Wells 2024, primo torneo stagionale della categoria Masters 1000, che si disputa sul cemento all'aperto. L'azzurro è la testa di serie n°26 e sfiderà, al terzo turno, Holger Rune. Il confronto Musetti-Rune è al suo secondo atto, con il danese che si è imposto nell'unico precedente.

Il tennista di Carrara, nel primo match dopo il bye all'esordio, ha battuto il canadese Denis Shapovalov (che usufruiva del ranking protetto). Il nativo di Gentofte, n°7 del seeding, ha ricevuto anch'egli un bye iniziale e poi ha avuto la meglio sull'olandese Botic Van De Zandschulp .

Musetti-Rune, Atp Indian Wells 2024: dove vedere in tv e streaming

Musetti-Rune è in programma oggi, lunedì 11 marzo, come primo match sullo Stadium 1 a partire dalle ore 19.00 italiane (11.00 locali). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Il precedente tra Musetti e Rune

Queen's 2023 - Erba - Quarti di finale - RUNE b. Musetti 6-4 7-5

HIGHLIGHTS DELLA SFIDA