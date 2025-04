Dove vedere Masters 1000 Indian Wells 2024, streaming gratis e diretta tv Supertennis, Sky o Mediaset?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 6 al 20 marzo e che vedrà il ritorno in campo di Nadal. Presenti anche Djokovic ed Alcaraz, con quest'ultimo ripresosi dall'infortunio del mese scorso. Sinner guida la folta pattuglia azzurra.

E' tutto pronto per il primo Masters 1000 della stagione, ossia quello di Indian Wells, che si disputerà dal 6 al 20 marzo sui campi in cemento outdoor dell'"Indian Wells Tennis Garden", con il tabellone principale composto da 96 giocatori e con le 32 teste di serie che cominceranno il loro percorso direttamente dal secondo turno, grazi al Bye a loro disposizione.

Saranno presenti tutti i big del circuito Atp, con Nadal che tornerà in campo (con il ranking protetto) dopo l'infortunio che l'ha costretto nuovamente a fermarsi ad inizio stagione. Per i colori azzurri, al via Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Fognini, con l'altoatesino testa di serie numero 3 e che a fine torneo potrebbe scavalcare al secondo posto del ranking, lo spagnolo Alcaraz.

Il montepremi complessivo del torneo californiano corrisponde a 8 milioni e 290mila euro, dei quali 1 milione e 14mila andranno al vincitore, con l'aggiunta 1000 punti per il ranking Atp. Nella scorsa stagione a vincere è stato proprio il giovane Alcaraz, che nell'ultimo atto ha sconfitto il russo Medvedev per 6-3, 6-2.

Dove vedere Masters 1000 Indian Wells 2024 in tv e streaming

Il Masters 1000 di Indian Wells si potrà seguire su Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder) e Sky Sport Max (ch. 204). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

Ricordiamo inoltre che da questa stagione durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni abbonato potrà accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

Masters 1000 Indian Wells 2024, programmazione Sky

SKY SPORT TENNIS E NOW

Mercoledì 6 marzo dalle 20: 1^ giornata

Giovedì 7 marzo dalle 20: 2^ giornata (dalle 0.30 anche su Sky Sport Uno)

Venerdì 8 marzo dalle 20: 3^ giornata (dalle 0.30 anche su Sky Sport Uno)

Sabato 9 marzo dalle 20: 4^ giornata (dalle 22.45 anche su Sky Sport Uno)

Domenica 10 marzo dalle 20: 5^ giornata (dalle 21 anche su Sky Sport Uno)

Lunedì 11 marzo dalle 19: 6^ giornata (anche su Sky Sport Uno)

Martedì 12 marzo dalle 19: 7^ giornata (dalle 0.30 anche su Sky Sport Uno)

Mercoledì 13 marzo dalle 19: 8^ giornata (dalle 0.30 anche su Sky Sport Uno)

Giovedì 14 marzo dalle 19: Quarti di finale (dalle 0.30 anche su Sky Sport Uno)

Venerdì 15 marzo dalle 21.30 Finale doppio maschile (dalle 22.45 anche su Sky Sport Uno)

Venerdì 15 marzo dalle 24: Semifinali femminili (anche su Sky Sport Uno)

Sabato 16 marzo dalle 21.30: Semifinali maschili (anche su Sky Sport Uno)

Domenica 17 marzo dalle 19: Finale femminile (anche su Sky Sport Uno)

Domenica 17 marzo dalle 22: Finale maschile (anche su Sky Sport Uno)

SKY SPORT MAX E NOW

Mercoledì 6 marzo dalle 20: 1^ giornata (2° feed)

Giovedì 7 marzo dalle 20: 2^ giornata (2° feed)

Venerdì 8 marzo dalle 20: 3^ giornata (2° feed)

Sabato 9 marzo dalle 20: 4^ giornata (2° feed)

Domenica 10 marzo dalle 20: 5^ giornata (2° feed)

Lunedì 11 marzo dalle 19: 6^ giornata (2° feed)

Martedì 12 marzo dalle 19: 7^ giornata (2° feed)

Mercoledì 13 marzo dalle 19: 8^ giornata (2° feed)

Giovedì 14 marzo dalle 19: Quarti di finale (2° feed)

Masters 1000 Indian Wells 2024, il calendario di gioco

Mercoledì 6 marzo: Primo turno dalle 20:00

Giovedì 7 marzo: Primo turno dalle 20:00

Venerdì 8 marzo: Secondo turno dalle 20:00

Sabato 9 marzo: Secondo turno dalle 20:00

Domenica 10 marzo: Terzo turno dalle 19:00

Lunedì 11 marzo: Terzo turno dalle 19:00

Martedì 12 marzo: Ottavi di finale dalle 19:00

Mercoledì 13 marzo: Ottavi di finale dalle 19:00

Giovedì 14 marzo: Quarti di finale dalle 19:00

Sabato 16 marzo: Semifinali dalle 21:00

Notte tra domenica 17 e lunedì 18: Finale all’01:00

