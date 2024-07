Sinner-Dimitrov, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale Masters 1000 Miami

Presentazione e come seguire in tv e streaming, il match tra l'azzurro e ilbulgaro, valevole la finale del Masters 1000 di Miami (ore 21 italiane). Sono tre i precedenti con Sinner avanti per 2-1, con l'ultima sfida giocata lo scorso 2 ottobre a Pechino e vinta da Jannik.

Questa sera alle ore 21 (le 15 locali), si disputerà il match Sinner-Dimitrov, valevole per i quarti d finale del Masters 1000 di Miami, in corso di svolgimento sui campi in cemento (outdoor) dell'"Hard Rock Stadium" di Miami Gardens (Florida).

Il tennista italiano (testa di serie numero 2) ha sconfitto il connazionale Vavassori, l'olandese Griekspoor, l'australiano O'Connell, il ceco Machac e il russo Medvedev, mentre il suo avversario bulgaro (numero 11 del seeding), ha avuto la meglio sul cileno Tabilo, il tedesco Hanfmann, il polacco Hurkacz, lo spagnolo Alcaraz e il teutonico Zverev.

Sono tre i precedenti, con Sinner avanti per 2-1, con l'ultima sfida giocata lo scorso 2 ottobre a Pechino (cemento indoor), che ha visto il successo dell'azzurro in tre set (quarti di finale). Se l'altoatesino dovesse trionfare, diventerà per la prima volta numero 2 del ranking Atp, scavalcando lo spagnolo Alcaraz.

Dove vedere Sinner-Dimitrov in tv e streaming

La finale del Masters 1000 di Miami tra Sinner-Dimitrov sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 203), con telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell'ex tennista Paolo Bertolucci.

Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

