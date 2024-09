Sinner-Lehecka, dove vedere Atp Indian Wells 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Lehecka. L'incontro è in programma il 14 marzo e vale per i quarti del Masters 1000 statunitense. Chi si impone affronterà, in semifinale, il vincente di Zverev-Alcaraz.

Jannik Sinner prosegue il suo cammino nell'Atp Indian Wells 2024, primo torneo stagionale della categoria Masters 1000 (cemento). L'azzurro è il n°3 del tabellone e se la vedrà con Jiri Lehecka nei quarti di finale. Il confronto Sinner-Lehecka è inedito a livello di circuito maggiore, non essendoci alcun precedente tra i due. C'è stato, però, un confronto a livello Challenger: nel terzo turno di Ostrava 2019, il tennista altoatesino si è imposto in due parziali (6-4 6-2).

Sinner, nei primi tre incontri dopo il bye all'esordio, ha battuto l'australiano Thanasi Kokkinakis, il tedesco Jan-Lennard Struff e lo statunitense Ben Shelton. Il nativo di Mladá Boleslav, n°32 del seeding, ha ricevuto anch'egli un bye iniziale e poi ha avuto la meglio sulla wild card statunitense Brandon Nakashima, il russo Andrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas.

Sinner-Lehecka, Atp Indian Wells 2024: dove vedere in tv e streaming

Sinner-Lehecka è in programma oggi giovedì 14 marzo, come primo match sullo Stadium a partire dalle 19.00 italiane (11.00 locali). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Gli HIGHLIGHTS della sfida a livello Challenger