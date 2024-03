Sinner-Machac, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Miami

Presentazione e come seguire in tv e streaming, il match tra l'azzurro e il ceco, valevole per il quarti di finale del Masters 1000 di Miami (ore 20 italiane). Quello odierno sarà il primo confronto diretto e chi avrà la meglio sfiderà in semifinale Medvedev o Jarrry.

Questa sera alle ore 20 italiane (le ore 15 locali) sarà in programma il match Sinner-Machac, valevole per i quarti d finale del Masters 1000 di Miami, in corso di svolgimento sui campi in cemento (outdoor) dell'"Hard Rock Stadium" di Miami Gardens (Florida).

Il tennista italiano (testa di serie numero 2) fin qui ha sconfitto il connazionale Vavassori, l'olandese Griekspoor e l'australiano O'Connell, mentre il suo avversario ceco ha vinto contro lo statunitense Blanch, il russo Rublev, lo scozzese Murray e l'azzurro Arnaldi.

Sarà il primo confronto tra i due protagonisti odierni e chi avrà la meglio sfiderà in semifinale (venerdì 29), il vincente dell'altro incontro (in programma alle ore 1.30 italiane) che vedrà opposti il russo Medvedev e il cileno Jarry, rispettivamente numero 3 e 22 del seeding.

Dove vedere Sinner-Machac in tv e streaming

Il match Sinner-Machac sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 203 del decoder); per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

Ricordiamo inoltre che da questa stagione durante i tornei tennistici, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni abbonato potrà accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

3° turno, Sinner-O'Connell: gli highlights