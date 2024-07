Sinner-Medvedev, dove vedere semifinale Atp Miami 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Medvedev. Il match è in programma il 29 marzo e vale come prima semifinale del Masters 1000 statunitense. Chi si impone sfiderà, nell'ultimo atto del torneo, il vincente di Dimitrov-Zverev.

Jannik Sinner continua il suo percorso nell'Atp Miami 2024 (cemento), secondo Masters 1000 della stagione. L'azzurro è la testa di serie n°2 del torneo e affronterà Daniil Medvedev nella prima semifinale. Il confronto Sinner-Medvedev annovera ben dieci precedenti, con il russo che è in vantaggio per 6-4 (perdendo gli ultimi quattro).

Il tennista altoatesino, dopo il bye all'esordio, ha sconfitto il connazionale Andrea Vavassori, l'olandese Tallon Griekspoor, l'australiano Christopher O'Connell e il ceco Tomas Machac. Il nativo di Mosca, n°3 del seeding, ha avuto la meglio sull'ungherese Marton Fucsovics, il britannico Cameron Norrie, il tedesco Dominik Koepfer e il cileno Nicolas Jarry.

Sinner-Medvedev, Atp Miami 2024: dove vedere la semifinale in tv e streaming

Sinner-Medvedev è in programma oggi venerdì 29 marzo, come secondo match sullo Stadium, non prima delle ore 20.00 italiane (15.00 locali, al termine della prima semifinale femminile). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Australian Open 2024 - Cemento - Finale - SINNER b. Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3

Atp Finals Torino 2023 - Cemento indoor - Semifinale - SINNER b. Medvedev 6-3 6-7(4) 6-1

Vienna 2023 - Cemento indoor - Finale - SINNER b. Medvedev 7-6(7) 4-6 6-3

Pechino 2023 - Cemento - Finale - SINNER b. Medvedev 7-6(2) 7-6(2)

Miami 2023 - Cemento - Finale - MEDVEDEV b. Sinner 7-5 6-3

Rotterdam 2023 - Cemento indoor - Finale - MEDVEDEV b. Sinner 5-7 6-2 6-2

Vienna 2022 - Cemento indoor - Quarti di finale - MEDVEDEV b. Sinner 6-4 6-2

Atp Finals Torino 2021 - Cemento indoor - Round Robin - MEDVEDEV b. Sinner 6-0 6-7(5) 7-6(8)

Marsiglia 2021 - Cemento indoor - Quarti di finale - MEDVEDEV b. Sinner 6-2 6-4

Marsiglia 2020 - Cemento indoor - Secondo turno - MEDVEDEV b. Sinner 1-6 6-1 6-2

GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE AO 2024