Sinner-O'Connell, dove vedere Atp Miami 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-O'Connell. Il match è in programma il 26 marzo e vale per il quarto turno del Masters 1000 statunitense. Chi si impone sfiderà, nel prossimo incontro, il vincente di Machac-Arnaldi.

Jannik Sinner continua il suo percorso nell'Atp Miami 2024 (cemento), secondo Masters 1000 della stagione. L'azzurro è la testa di serie n°2 del torneo e sfiderà Christopher O'Connell negli ottavi di finale. Il confronto Sinner-O'Connell vanta un solo precedente, vinto dall'australiano.

Il tennista altoatesino, nei primi due incontri dopo il bye all'esordio, ha sconfitto il connazionale Andrea Vavassori e l'olandese Tallon Griekspoor. Il nativo di Sydney, n°66 Atp, ha avuto la meglio sul qualificato ceco Vit Kopriva e gli statunitensi Frances Tiafoe e Martin Damm (wild card).

Sinner-O'Connell, Atp Miami 2024: dove vedere in tv e streaming

Sinner-O'Connell è in programma oggi martedì 26 marzo, come terzo match sul Grandstand a partire dalle 16.00 italiane (11.00 locali, al termine di Ruud-Jarry). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Il precedente tra Sinner e O'Connell

Atlanta 2021 - Cemento - Secondo turno - O'CONNELL b. Sinner 7-6(7) 6-4

GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA