Sinner-Shelton, dove vedere Atp Indian Wells 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Shelton. Il match è in programma il 12 marzo e vale per il quarto turno del Masters 1000 statunitense. Chi si impone sfiderà, nel prossimo incontro, il vincente di Lehecka-Tsitsipas.

Jannik Sinner continua il suo percorso nell'Atp Indian Wells 2024 (cemento), primo Masters 1000 della stagione. L'azzurro è la testa di serie n°3 del torneo e affronterà Ben Shelton negli ottavi di finale. Il confronto Sinner-Shelton vanta due precedenti, con il bilancio in perfetta parità: 1-1.

Il tennista altoatesino, nei primi due incontri dopo il bye all'esordio, ha sconfitto l'australiano Thanasi Kokkinakis e il tedesco Jan-Lennard Struff. Il nativo di Atlanta, n°16 del seeding, ha ricevuto anch'egli un bye iniziale e poi ha avuto la meglio sul ceco Jakub Mensik e l'argentino Francisco Cerundolo.

Sinner-Shelton, Atp Indian Wells 2024: dove vedere in tv e streaming

Sinner-Shelton è in programma oggi martedì 12 marzo, come quarto match sullo Stadium 1, non prima delle ore 18.00 locali (le 02.00 italiane di mercoledì 13). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

I precedenti tra Sinner e Shelton

Vienna 2023 - Cemento indoor - Primo turno - SINNER b. Shelton 7-6(2) 7-5

Shanghai 2023 - Cemento - Terzo turno - SHELTON b. Sinner 2-6 6-3 7-6(5)

GLI HIGHLIGHTS DELL'ULTIMA SFIDA