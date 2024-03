Sinner-Vavassori, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Miami

Presentazione e come seguire in tv e streaming, il derby azzurro, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami (non prima delle ore 18.15). Quello odierno sarà il primo confronto diretto, visto che i due tennisti italiani non si sono mai sfidati.

Oggi pomeriggio sarà in programma la prosecuzione del match tutto italiano Sinner-Vavassori, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami, in corso di svolgimento sui campi in cemento (outdoor) dell'"Hard Rock Stadium" di Miami Gardens (Florida). Ieri l'incontro è stato sospeso per pioggia con Sinner in vantaggio per 3-2.

Il tennista torinese è entrato nel main draw attraverso le Qualificazioni, prima sconfiggendo il serbo Ajdukovic (4-6, 7-6, 7-6) e poi il francese naturalizzato monegasco Vacherot (6-2, 4-6, 7-6), mentre al primo turno ha avuto la meglio sull'argentino Cachin con un doppio 6-2. Sinner viene dalla semifinale persa sabato scorso ad Indian Wells contro Alcaraz e qui in Florida cercherà di prendersi l'eventuale rivincita (i due giovani campioni si potrebbe sfidare in finale).

Quello odierno sarà il primo confronto diretto tra i due tennisti italiani e chi avrà la meglio nel terzo turno affronterà (domenica 25) il vincente dell'incontro tra l'olandese Griekspoor (numero 25 del seeding) e lo statunitense Michelsen.

Dove vedere Sinner-Vavassori in tv e streaming

Il match Sinner-Vavassori sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder); per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

Ricordiamo inoltre che da questa stagione durante i tornei tennistici, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni abbonato potrà accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

Sinner incontra la Nazionale azzurra di calcio a Miami