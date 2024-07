Tabellone Atp Estoril: Musetti l'unico azzurro presente, Ruud e Hurkacz i prime due del seeding

Presentazione e tabellone del torneo Atp 250 dell'Estoril che sarà in programma da lunedì 1 domenica 7 aprile e che vedrà al via ventotto giocatori. Un solo tennista azzurro presente, ovvero Lorenzo Musetti, mentre Ruud e Hurkacz le prime due teste di serie.

Da lunedì 1 a domenica 7 aprile al "Clube de Ténis" si disputerà il torneo Atp 250 dell'Estoril (terra rossa, outdoor), che vedrà al via ventotto giocatori e con le prime quattro teste di serie che salteranno il primo turno grazie al Bye a loro disposizione: Ruud, Hurkacz, Musetti e Davidovich Fokina, con l'azzurro (unico al via) che aspetterà il vincente della sfida tra il portroghese Borges e un Qualificato. Possibile quarto di finale contro il francese Fils (numero 5 del seeding) o il cileno Garin.

Tra i match più interessanti ci sono F. Coria-van de Zandschulp, Marterer-Thiem, Bautista Agut-Kecmanovic. Nel 2023 a vincere il torneo lusitano fu il norvegese Ruud, che all'ultimo atto sconfisse il serbo Kecmanovic con il risultato di 6-2, 7-6. Il montepremi del torneo marocchino sarà di 651.865 euro, di cui 88.125 andranno al vincitore che conquisterà anche 250 punti valevoli per il ranking Atp.

Tabellone Atp Estoril

(1) Ruud Bye

F Coria vs van de Zandschulp

Fucsovics vs (WC) Cachin

(WC) Rocha vs (7) Monfils

(4) Davidovich Fokina Bye

Marterer vs Thiem

Altmaier vs Martinez

Bautista Agut (6) Kecmanovic

(5) Fils vs (WC) Sousa

Rodionov vs Garin

Qualificato vs Borges

(3) Musetti Bye

(8) Koepfer vs Qualificato

Qualificato vs Lestienne

Qualificato vs (WC) Fonseca

(2) Hurkacz Bye