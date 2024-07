Alcaraz ci casca in pieno ad un pesce d'aprile tra le risate dei presenti (VIDEO): "Ragazzi mi avete ferito i..."

Il giovane campione spagnolo è stato sbeffeggiato dal suo sponsor tecnico (la Babolat), che gli ha fatto credere che doveva registrare un spot pubblicitario dove l'obiettivo era centrare con una pallina da tennis tirata con la racchetta, un piccolo cesto situtato al centro di un campo da tennis.

Nella giornata di ieri lo Carlos Alcaraz ha dovuto subire il sorpasso nel ranking Atp di Jannik Sinner, che è avanzato al numero 2 facendo retrocedere lo spagnolo alla posizione numero 3, ma nel giorno di Pasquetta il campionato iberico è stato anche sbeffeggiato, visto che ha avuto un bel pesce d'aprile, nel quale ci è cascato con tutte le scarpe.

Ad organizzarlo è stato il suo sponsor tecnico (la Babolat, che fornisce attrezzature di tennis, padel e Badminton) che gli fornisce le racchette da quando era bambino. Praticamente gli hanno fatto credere che doveva registrare un spot pubblicitario, dove l'obiettivo era centrare con una pallina da tennis tirata con la racchetta, un piccolo cesto situtato al centro di un campo da tennis, che però era nel giardino dall'altra parte di una villa, quindi senza vedere nulla, ovviamente una chiara "mission impossible".

Come si vede dal video sottostante i primi tre tentativi sono andati a vuoto, mentre al quarto la scommessa sembrava incredibilmente andata a buon fine, così almeno tutti i presenti hanno fatto credere al giovane tennista che urlava incredulo dalla gioia: "Non può essere, non può essere".

Lo spagnolo poco dopo ha voluto vedere il video della sua grande impresa perchè voleva esserne sicuro, richiesta per ovvie ragioni accolta positivamente dallo staff della Babolat, ma quando sono entrati tutti nella villa a rivedere il filmato Alcaraz ha capito che era stato preso in giro per il più classico dei pesci d'aprile: infatti non era stata stato lui a mettere la pallina dentro il cesto, ma quella lanciata con la mano da una persona che era lì a due passi dall'obiettivo.

Alla fine Carlos ci ha scerzato su: "Mi avete ferito i sentimenti, ragazzi", tra le risate dei presenti, ammettendo che era ovvio che fosse uno scherzo, però sta di fatto che ci aveva creduto sul serio.

Carlos Alcaraz e il pesce d'aprile (VIDEO)