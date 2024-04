Arnaldi-Trungelliti, dove vedere Atp Barcellona 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Arnaldi-Trungelliti. Il match è in programma il 18 aprile e vale per il terzo turno del torneo 500 spagnolo. Chi si impone sfiderà, nei quarti di finale, il vincente di Thompson-Ruud.

Matteo Arnaldi continua il suo percorso nell'Atp Barcellona 2024, torneo sulla terra battuta che fa parte della categoria 500. L'azzurro è il n°40 del ranking Atp e se la vedrà con Marco Trungelliti negli ottavi di finale. Il confronto Arnaldi-Trungelliti non ha precedenti all'attivo, quindi assisteremo a una sfida inedita.

Il tennista di Sanremo ha usufruito del ritiro del francese Arthur Cazaux e ha avuto la meglio sull'argentino Sebastian Baez. Il connazionale di quest'ultimo, n°197 Atp, è entrato nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni; in seguito ha avuto la meglio sul croato Duje Ajdukovic (anche lui qualificato) e il cileno Nicolas Jarry.

Arnaldi-Trungelliti, Atp Barcellona 2024: dove vedere in tv e streaming

Arnaldi-Trungelliti è in programma oggi giovedì 18 aprile, come secondo incontro sulla Pista Andres Gimeno a partire dalle ore 11.00 (al termine di Etcheverry-Nakashima). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.