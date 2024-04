Berrettini-Carballes Baena, dove vedere finale Atp Marrakech 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e live streaming, Berrettini-Carballes Baena. Il match è in programma il 7 aprile e vale come atto conclusivo del torneo 250 marocchino. L'azzurro cerca il suo ottavo titolo in un torneo Atp, lo spagnolo il terzo.

La finale dell'Atp Marrakech 2024 (terra battuta), torneo appartenente alla categoria 250, sarà Berrettini-Carballes Baena. Sono tre i precedenti tra i due tennisti, con l'azzurro che è in vantaggio per 2-1. Il romano ha raggiunto il suo tredicesimo atto conclusivo di un torneo Atp, con un bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte; lo spagnolo, invece, è alla sua terza finale: due vinte e nessuna persa.

Matteo Berrettini, n°135 Atp, ha usufruito del ranking protetto e ha sconfitto nell'ordine il kazako Alexander Shevchenko, lo spagnolo Jaume Munar, il connazionale Lorenzo Sonego e l'argentino Mariano Navone. Roberto Carballes Baena, n°64 Atp, ha usufruito del ritiro dell'italiano Matteo Gigante e poi ha avuto la meglio sul britannico Daniel Evans, il qualificato statunitense Nicolas Moreno De Alboran e il russo Pavel Kotov.

Berrettini-Carballes Baena, Atp Marrakech 2024: dove vedere la finale in tv e streaming

Berrettini-Carballes Baena è in programma oggi domenica 7 aprile, sul Center Court, a partire dalle ore 16.00 italiane (14.00 locali). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

I precedenti tra Berrettini e Carballes Baena

Napoli 2022 - Cemento - Secondo turno - BERRETTINI b. Carballes Baena 6-4 6-2

Firenze 2022 - Cemento indoor - Secondo turno - CARBALLES BAENA b. Berrettini 5-7 7-6(5) 7-5

San Pietroburgo 2019 - Cemento indoor - Secondo turno - BERRETTINI b. Carballes Baena 6-1 6-2

VIDEO HIGHLIGHTS 2° TURNO FIRENZE 2022