Berrettini-Munar, dove vedere Atp Marrakech 2024 LIVE oggi: DIRETTA tv, streaming e orario

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Berrettini-Munar. L'incontro è in programma il 3 aprile e vale per il secondo turno del torneo 250 marocchino. Chi si impone affronterà, nei quarti di finale, il vincente di Nagal-Sonego.

Matteo Berrettini prosegue il suo cammino nell'Atp Marrakech 2024, torneo appartenente alla categoria 250 e che si disputa sulla terra rossa. L'azzurro è il n°135 del ranking Atp e se la vedrà con Jaume Munar nel secondo turno. Il confronto Berrettini-Munar è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista romano, che usufruisce del ranking protetto, ha battuto all'esordio il kazako Alexander Shevchenko. Lo spagnolo, n°73 Atp, ha avuto la meglio sul francese Luca Van Assche.

Berrettini-Munar, Atp Marrakech 2024: dove vedere in tv e streaming

Berrettini-Munar è in programma oggi mercoledì 3 aprile, come terzo match sul Center Court a partire dalle 13.00 italiane (11.00 locali, al termine di Kotov-Cobolli). E' visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone).

Da questa stagione, durante i tornei, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet) ogni abbonato può accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.