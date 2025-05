Nadal-Cobolli, streaming gratis e diretta TV Supertennis o Sky Sport? Dove vedere Atp Barcellona

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra il tennista maiorchino e quello azzurro, valevole per il primo turno del torneo Atp 500 di Barcellona. Chi avrà la meglio, al secondo turno sfiderà l'australiano Alex De Minaur (testa di serie numero 4).

Domani martedì 16 aprile (con orario da definire) al "Real Club de Tenis" si giocherà l'attesissimo match Nadal-Cobolli, valevole per il primo turno del torneo Atp 500 di Barcellona, che sancisce il ritorno in campo del tennista maiorchino dopo i problemi agli addominali che l'hanno perseguitato in questi mesi, costringendolo a numerosi forfait. Da come si evince dai video sui social dei suoi allenamenti, Nadal è molto dimagrito soprattutto nella parte toracica, quella che è stata interessata in questi mesi dall'infortunio. Dall'altra parte della rete il nostro Flavio Cobolli, che cerca l'impresa sul rosso di Barcellona.

Il tennista azzurro in questa prima parte di stagione ha ottenuto due buoni risultati, ovvero terzo turno agli Australian Open e quarti di finale a Delray Beach, mentre la scorsa settimana al Masters 1000 di Montecarlo è uscito al primo turno delle Qualificazioni (ko contro l'indiano Nagal).

Sarà il primo confronto diretto tra i due tennisti e chi avrà la meglio, al secondo turno sfiderà l'australiano De Minaur (numero 4 del seeding e già qualificato grazie al Bye).

Dove vedere Nadal-Cobolli in tv e streaming

Il match tra Nadal-Cobolli, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) o Sky Sport Tennis (ch. 203). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.