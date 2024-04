Nadal-De Minaur, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Madrid

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra il tennista maiorchino e quello australiano, valevole per il secondo turno del torneo madrileno. Chi avrà la meglio, al terzo turno sfiderà il vincente dell'altro incontro che vedrà opposti Tiafoe-Cachin.

Oggi pomeriggio non prima delle ore 16 sul campo "Manolo Santana", si disputerà il match tra Nadal-De Minaur, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta dell'impianto "Caja Magica".

All'esordio il tennista spagnolo ha sconfitto piuttosto facilmente lo statunitense Blanch per 6-1, 6-0, mentre l'australiano (numero 10 del seeding) ha avuto a disposizione il Bye e comincerà proprio oggi la sua avventura madrilena. Sono cinque i precedenti tra i due con Nadal avanti per 3-2, ma con quest'ultimi che ha perso le ultime due sfide: alla United Cup (2023) e al torneo di Barcellona lo scorso 17 aprile.

Chi avrà la meglio, al terzo turno (in programma lunedì 29) sfiderà il vincente dell'altro incontro che vedrà opposti lo statunitente Tiafoe e l'argentino Cachin.

Dove vedere Nadal-De Minaur in tv e streaming

Il match tra Nadal-De Minaur, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) o Sky Sport Tennis (ch. 203). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

17 aprile 2024, Atp Barcellona: De Minaur-Nadal, gli highlights