Sinner-Kotov, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Madrid

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra il tennista azzurro e quello russo, valevole per il terzo turno del torneo madrileno. Chi avrà la meglio, agli ottavi di finale sfiderà il vincente tra l'italiano Cobolli e il russo Khachanov.

Questa non prima delle ore 20 sul campo "Manolo Santana", sarà in programma il match tra Sinner-Kotov, valevole il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta dell'impianto "Caja Magica".

Dopo il Bye del primo turno, all'esordio in terra madrilena, il tennista italiano ha sconfitto facilmente nel derby a tinte azzurre, Sonego, con il risultato di 6-0, 6-3. Il russo invece ha avuto la meglio prima sullo spagnolo Ramos-Vinolas (6-3, 6-4) e poi in rimonta sull'australiano Thompson (5-7 ,6-4, 7-5).

Questo di domani, sarà il primo confronto diretto e chi avrà la meglio, negli ottavi di finale (in programma martedì 30), il vincente dell'altra sfida che vedrà opposti il russo Khachanov e l'italiano Cobolli.

Dove vedere Sinner-Kotov in tv e streaming

Il match tra Sinner-Kotov, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) o Sky Sport Tennis (ch. 203). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

