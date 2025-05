Sinner-Tsitsipas, streaming gratis e diretta TV Mediaset, TV8 o Sky? Dove vedere Masters 1000 Montecarlo

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match di semifinale del Master 1000 di Montecarlo tra il tennista azzurro e il greco, che nei quarti di finale hanno sconfitto rispettivamente il danese Rune e il russo Khachanov. Sono otto i precedenti che vedono l'ellenico avanti per 5-3.

Oggi pomeriggio alle ore 13.30 si disputerà sul campo "Court Rainier III" il match Sinner-Struff, valevole per la prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del "Monte Carlo Country Club".

Negli incontri precedenti il tennista italiano ha sconfitto (senza perdere ancora un set) lo statunitense Korda, il tedesco Struff e il danese Rune, mentre il greco (anche lui nessun set perso) ha avuto la meglio sul serbo Djere, l'argentino Etcheverry, il tedesco Zverev e il russo Khachanov. Sono otto i precedenti che vedono avanti l'ellenico per 5-3: l'ultima sfida risale al novembre scorso quando alle Atp Finals (Round Robin), l'altoatesino si è imposto con un doppio 6-4.

Chi avrà la meglio, nella finale in programma domani pomeriggio, sfiderà la vincente dell'altra semifinale che vedrà opposti il serbo Djokovic e il norvegese Ruud.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in tv e streaming

Il match del Masters 1000 di Montecarlo tra Sinner-Tsitsipas, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 203). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.