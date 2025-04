Tabellone Masters 1000 Montecarlo: Sinner numero 2 del seeding. Presenti anche Musetti, Arnaldi e Berrettini

Sorteggiato il tabellone del Master 1000 di Montecarlo in programma dal 7 al 14 aprile, che vedrà al via 56 giocatori e con le prime otto teste di serie che cominceranno il loro percorso direttamente dal secondo turno (grazie al Bye a loro disposizione).

Dal 7 al 14 aprile si disputerà sui campi in terra battuta del "Monte Carlo Country Club", il Masters 1000 di Montecarlo, che vedrà al via 56 giocatori e con le prime otto teste di serie che cominceranno il loro percorso direttamente dal secondo turno (grazie al Bye a loro disposizione), ovvero Djokovic, Sinner, Alcaraz, Medvedev, Zverev, Rublev, Rune e Ruud.

Per il tennista altoatesino sarà il suo primo torneo da numero 2 del ranking Atp, dove lunedì scorso l'ha visto sorpassare lo spagnolo Alcaraz, grazie al successo a Miami (Florida) con successo finale sul bulgaro Dimitrov. Nel main draw presenti anche gli italiani Musetti (esordio contro Fritz), Arnaldi (Ruusuvuori) e Berrettini (Kecmanovic), più quelli presenti nelle Qualificazioni), mentre attenzione ai possibili outsider (oltre alle prime otto teste di serie) come Tsitsipas, Dimitrov, Fritz, Khachanov e Bublik. Nella scorsa stagione a trionfare fu il russo Rublev che nell'ultimo atto sconfisse il danese Rune, con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5.

Il possibile cammino di Jannik Sinner:

Secondo turno: Korda/Davidovich Fokina

Ottavi: Bublik/Struff/Baez

Quarti - Rune/Dimitrov

Semifinale - Medvedev/Zverev/Tsitsipas

Finale - Djokovic/Alcaraz/Rublev

Tabellone Masters 1000 Montecarlo

(1) Djokovic BYE

Safiullin vs Q

Fils vs Mannarino

Musetti vs (13) Fritz

(11) De Minaur vs (WC) Wawrinka

Koepfer vs Griekspoor

Popyrin vs Q

(6) Rublev BYE

(3) Alcaraz BYE

Auger Aliassime vs Q

Zhang vs Giron

Q vs (14) Humbert

(10) Hurkacz vs Draper

Lehecka vs Q

Tabilo vs Q

(8) Ruud BYE

PARTE BASSA

(5) Zverev BYE

Evans vs Ofner

Jarry vs Etcheverry

Djere vs (12) Tsitsipas

(15) Khachanov vs Norrie

Cerundolo vs Q

(WC) Monfils vs Thompson

(4) Medvedev BYE

(7) Rune BYE

Arnaldi vs Ruusuvuori

Kecmanovic vs (WC) Berrettini

(WC) Vacherot vs (9) Dimitrov

(16) Bublik vs Coric

Struff vs Baez

Korda vs Davidovich Fokina

(2) Sinner BYE