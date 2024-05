Auger-Aliassime-Rublev, streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere finale Masters 1000 Madrid

Domenica 5 maggio alle ore 17.30 sarà in programma il match tra Auger-Aliassime-Rublev, valevole la finale del Masters 1000 di Madrid, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta dell'impianto "Caja Magica".

Il tennista canadese (prima finale della carriera in un Masters 1000) ha beneficiato di ben tre ritiri: Mensik al secondo turno, Sinner ai quarti (senza scendere in campo) e Lehecka in semifinale. Dunque solo due i match terminati, ovvero quello all'esordio contro Mannarino e agli ottavi contro Ruud. Il russo invece ha eliminato in serie Bagnis, Davidovich Fokina, Griekspoor, Alcaraz (unico set perso) e Fritz.

Sono cinque i precedenti tra i due tennisti con Rublev avanti per 4-1 e con l'ultima sfida che si è giocata lo scorso 14 febbraio a Rotterdam (ottavi di finale) con vittoria del russo per 7-5 al terzo set.

Dove vedere Auger-Aliassime-Rublev in tv e streaming

Il match tra Auger-Aliassime-Rublev sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203 del decoder). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) l'incontro sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW previo abbonamento.

