Roland Garros 2024, nove tennisti azzurri presenti nel main draw: Berrettini presente, Sinner dovrebbe farcela

Il Roland Garros sarà in programmma dal 26 maggio al 9 giugno e in attesa delle Qualificazioni saranno al via nove tennisti azzurri, con il tennista di punta, ovvero Jannik Sinner (numero 2 del seeding), che sembra aver recuperato dall'infortunio all'anca.

Ormai è quasi tutto pronto per l'inizio del Roland Garros (giunto all'edizione numero 123), secondo Slam stagionale del circuito tennistico (in programma dal 26 maggio al 9 giugno) e in attesa della fine delle Qualificazioni (iniziate oggi e che termineranno venerdì 31), sono nove i tennisti azzurri al via, capitanati dal numero 2 del ranking Atp, ovvero Jannik Sinner, che sta recuperando dall'infortunio all'anca e salvo contrattempi dell'ultimo minuto, sarà presente a Parigi.

Ieri il tennista altoatesino ha postato una foto insieme al suo team al completo, con Darren Cahill in primo piano, poi Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara, con la scritta “Lavoriamo“. Oltre al classe 2001, saranno presenti Lorenzo Musetti, ripresosi dopo il ritiro durante il match contro il francese Atmane agli Internazionali d'Italia, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi, Fabio Fognini e Matteo Berrettini, con il tennista romano che dopo la vittoria a Marrakech (Marocco) è in cerca di continuità, dopo i tanti infortuni subiti in quest'ultimo anno e mezzo.

Roland Garros 2024, i tennisti azzurri presenti nel main draw

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Luca Nardi

Fabio Fognini

Matteo Berrettini