Swiatek-Sabalenka, streaming gratis e diretta TV Rai Sport o Sky? Dove finale finale WTA Roma

Presentazione e come seguire in tv e streaming la finale del torneo WTA di Roma, che vedrà opposte la polacca Swiatek e la bielorussa Sabalenka, rispettivamente numero 1 e 2 del seeding. Sono dieci i precedenti che vedono la prima in vantaggio per 7-3.

Oggi pomeriggio alle ore 17 sul campo Centrale del "Foro Italico" si disputerà il match Swiatek-Sabalenka, valevole per la finale del torneo WTA di Roma, con le due tenniste rispettivamente numero 1 e 2 del seeding, che hanno dimostrato ancora un volta, di essere attualmente le migliori del circuito.

La polacca (ancora nessun set perso) ha eliminato Pera, Putintseva, Kerber, Keys e Gauff, mentre la bielorussa ha sconfitto Volynets, Yastremska, Svitolina, Ostapenko e Collins. Sono 10 i precedenti tra le due protagoniste del circuito femminile, con la Swiatek avanti per 7-3 e dove ha vinto anche l'ultima sfida giocata a Madrid lo scorso 4 maggio dopo una vera e proprio maratona (7-5, 4-6, 7-6).

Dove vedere Swiatek-Sabalenka in tv e streaming

La finale del torneo WTA di Roma tra Swiatek-Sabalenka sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch. 203). Per gli abbonati di Sky (da più di un anno) la sfida del "Foro Italico" disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Il match tra la polacca e la bielorussa potrebbe essere mandato in onda anche in chiaro su Rai Sport HD (canale 227 del decoder e 58 del digitale terrestre), ma a riguardo ancora non ci sono conferme.

Finale WTA Madrid 2024, Swiatek-Sabalenka: gli highlights