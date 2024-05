Zverev-Nadal, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere 1° turno Roland Garros

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra il tennista tedesco e quello spagnolo, in programma lunedì 26 o marted' 27 maggio sul campo "Suzanne Lenglen" e valevole per il primo turno del Roland Garros. Sono dieci i precedenti che vedono in vantaggio lo spagnolo per 7-3.

Lunedì 27 o martedì 27 maggio (orario da definire) sul campo "Suzanne Lenglen" si disputerà il match Zverev-Nadal, valevole per il primo turno del Roland Garros (Parigi, terra rossa). Per il tennista maiorchino non è stato certamente un sorteggio fortunato, visto che il tedesco (numero 4 del seeding) viene dalla vittoria agli Internazionali d'Italia dove ha dimostrato di essere in ottima forma, ma il fatto di non essere testa di serie l'ha penalizzato.

Sono dieci i precedenti tra i due tennisti, che vedono Nadal in vantaggio per 7-3; l'ultima sfida è stata vinta proprio dal tennista iberico nel 2022 e proprio qui a Parigi, quando in semifinale ebbe la meglio grazie al ritiro del suo avversario nel secondo set. L'ultima sfida completa risale al 2021 nei quarti di finale di Roma, con successo sempre dello spagnolo per 6-3, 6-4.

Chi avrà la meglio, al secondo turno sfiderà il vincente della sfida che vedrà opposti il belga Goffin e la wild card francese Mpetshi Perricard.

Segui Zverev-Nadal su DAZN. Attiva ora

Dove vedere Zverev-Nadal in tv e streaming

L'incontro tra Zverev-Nadal (primo turno del Roland Garros sarà visibile su Eurosport 1 o Eurosport 2 (canale 210 e 211 del decoder Sky) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati. Inoltre ci sarà la possibilità di seguire il match (a pagamento) in streaming su NOW, Discovery + e Tennis TV.

Finale Masters 1000 Roma, Nadal-Zverev: gli highlights