Serena vuole riportare a casa US Open. La Williams è determinata a vincere il torneo statunitense che gli manca dal 2014 e di cui è stata estromessa in semifinale nel 2015 dalla nostra Roberta Vinci, la quale non gli permise di realizzare il Grande Slam. Mancante dai tempi di Steffi Graff. Una delusione ancora non superata ma che può essere alleviata con una vittoria del torneo. Al momento, il suo cammino è stato ottimo: un solo set concesso – alla connazionale McNally – e quattro vittorie convincenti. La prima contro la rivale storica Maria Sharapova. Nel quarto di finale in programma oggi, martedì 3 settembre, la Williams affronterà la cinese Wang. Numero 18 ATP. Avversario non semplice e che darà filo da torcere alla 37enne americana. La Wang al momento non ha perso un set e questo è un campanello d’allarme per Serena, che nonostante la grande classe, potrebbe accusare i 10 anni in meno della cinese. Il match andrà in scena martedì 3 settembre, ore 17.

Serena Williams-Wang, US Open 2019: diretta tv e streaming, dove vedere quarto di finale 3 settembre

Il quarto di finale US Open 2019, Serena Williams-Wang, in programma martedì 3 settembre alle ore 17, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport alle ore 17. Il cane è disponibile anche sulla piattaforma DAZN. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, consigliamo di scaricare l’applicazione Eurosport Player.