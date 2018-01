English Football League Cup, il Manchester City vola in finale, battuto 3-2 il Bristol City

La prima finalista della English Football League Cup, è il Manchester City di Pep Guardiola. Dopo aver battuto nella partita di andata per 2-1 il Bristol City all’Etihad Stadium, i Citizens si sono ripetuti all’Ashton Gate Stadium battendo i biancorossi 2-3. Il Manchester City domina per tutto il primo tempo passando in vantaggio proprio due minuti prima dell’intervallo, grazie alla rete dell’attaccante tedesco ex Shalke 04, Leroy Sané. Il secondo tempo inizia subito con il raddoppio del City con il Kun Aguero che batte il portiere con un bel diagonale che non dà scampo al numero 1 del Bristol. Sul 2-0, la squadra di Guardiola si rilassa, e permette al Bristol di accorciare le distanze con il centrocampista inglese Marlon Pack. A questo punto la squadra di casa ci crede e incredibilmente, nei minuti di recupero trova il gol del pareggio con Aden Flint che deposita la palla in rete dopo essere stato lasciato solo davanti all’incolpevole Claudio Bravo. Partita finita? Tutt’altro ! Al 96esimo, dopo aver recuperato palla sulla trequarti avversaria, Sané si porta in avanti e appoggia sul piede del belga De Bruyne, il gol della vittoria finale dei Citizens. Troppo forte questo Manchester City per il Bristol, che, dopo aver battuto il Manchester United nei quarti di finale, credeva nell’ennesima impresa. Pep Guardiola, oltre che a godersi il primato in Premier League, si gode la qualificazione, aspettando l’altra finalista che sarà la vincente tra Arsenal e Chelsea, match che andrà in scena il 24 Gennaio alle 21.00 all’Emirates Stadium. Ne vedremo delle belle.