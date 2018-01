Juventus, stagione maledetta per Marchisio: ecco la nuova destinazione del giocatore

Claudio Marchisio per moltissimi anni è stato uno dei maggiori punti di riferimento della Juventus, un centrocampista di grandi qualità che più volte ha risolto partite importanti in favore dei bianconeri grazie ai suoi guizzi. Tuttavia da diverso tempo non si vede più il giocatore che abbiamo conosciuto e la colpa in questo caso è legata principalmente alla sfortuna.

Marchisio lo scorso anno ha subito un brutto infortunio al ginocchio, che l’ha tenuto lontano dai campi per più di un anno, ma proprio nel momento in cui il giocatore sembrava essersi ripreso definitivamente, la sfortuna si è trovata nuovamente dietro l’angolo, con un ulteriore infortunio al ginocchio durante il match contro il Torino in Coppa Italia.

La gravità di tale infortunio è ancora tutta da definire, ma intanto sembrerebbe che Marchisio sia ormai finito ai margini del progetto bianconero di Massimiliano Allegri, perdendo definitivamente la maglia da titolare. Questa spiacevole situazione avrebbe spinto il centrocampista a prendere la decisione di lasciare la Juventus al termine della stagione.

La destinazione più quotata sarebbe in MLS, con Marchisio che avrebbe già scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, anche per non indossare in italia una maglia diversa da quella bianconera, che nel bene e nel male rimarrà sempre nel suo cuore