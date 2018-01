Tutte le cinquantacinque nazionali europee con promozioni e retrocessioni come se fosse il campionato per eccellenza delle nazioni. Questa è la Nations League che integrerà a partire dal 2018 l’Europeo. Un torneo in più che subito diventa prestigioso, ma anche super ambizioso. Le 55 nazioni, che tra qualche ora conosceranno il loro destino, saranno divise in quattro gruppi in accordo con il ranking Uefa per Nazionali all’11 ottobre 2017. Nella divisione A giocheranno, quindi, le nazionali con il ranking più alto, mentre nella divisione D quelle con il ranking più basso. Logicamente più si va in basso alla A più il ranking è inferiore. Ogni divisione verrà ulteriormente suddivisa in quattro gironi da tre o quttro squadre che si affronteranno in casa e in trasferta da settembre a novembre 2018, giocando quindi da quattro a sei partite nelle date già previste dal calendario internazionale.

Nonostante la mancata qualificazione ai Mondiali, L’Italia è stata inserita nella Lega A insieme a Germania, Portogallo, Belgio, Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Islanda, Croazia e Olanda. Nella Lega B, invece, sono andate a finire Austria, Galles, Russia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Repubblica d’Irlanda, Bosnia, Irlanda del Nord, Danimarca, Repubblica Ceca, Turchia. Nella terza Lega la C ci sono Ungheria, Romania, Scozia, Slovenia, Grecia, Serbia, Albania, Norvegia, Montenegro, Israele, Bulgaria, Finlandia, Cipro, Estonia, Lituania. Infine in Lega D Azerbaigian, Macedonia, Bielorussia, Georgia, Armenia, Lettonia, Isole Faroe, Lussemburgo, Moldavia, Kazakistan, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino e Gibilterra.

Le nazionali vincitrici dei gironi verranno promosse, mentre le ultime retrocederanno. In più le quattro vincenti dellla divisione A si qualificheranno alla fase finale della Nations League, che si giocherà nel giugno 2019. Dopo la fase ai gironi la formula prevede due semifinali, un a finale per il primo posto e una per il terzo. Nel dicembre 2018 verrà scelta dall’esecutivo la nazione ospitante tra le quattro finaliste.

Il calendario prevede sei giornate che si disputeranno nelle seguenti date:

GIORNATA 1: 6-8 settembre 2018

GIORNATA 2: 9-11 settembre 2018

GIORNATA 3: 11-13 ottobre 2018

GIORNATA 4: 14-16 ottobre 2018

GIORNATA 5: 15-17 novembre 2018

GIORNATA 6: 18-20 novembre 2018

FASE FINALE: 5-9 giugno 2019

SORTEGGIO: spareggi per Uefa Euro 2020 il 22 novembre 2019

Spareggi per Uefa Euro 2020: 26-31 marzo 2020