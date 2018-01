Serie A, Allegri:”Sto bene alla Juve”. E domani c’è il Chievo

Archiviata la vittoria nel posticipo di lunedì vinto dalla Juventus contro il Genoa, oggi Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Chievo-Juve, in campo domani sera alle 20,45 al Bentegodi di Verona. Il tecnico toscano, durante la conferenza stampa ha allontanato le voci che lo hanno accostato alle panchine dei grandi club europei:”Sono già in una grande squadra e ho un contratto fino al 2020, qui a Torino sto bene e non ci sono novità a riguardo. L’unico obiettivo è arrivare in fondo a tutte le competizioni, ed è l’unica cosa che conta”. Inoltre il tecnico toscano ha parlato del momento non fortunato dal punto di vista degli infortuni:”Marchisio si è allenato in parte con la squadra ma difficilmente sarà disponibile, così come Dybala e Howedes che procedono il recupero, mentre Cuadrado verrà sottoposto a una visita in Germania, dove gli verrà detto se sarà operato o si procederà con il recupero. Matuidi è a posto”. Poi si sofferma sul momento del capitano Gigi Buffon:”Forse in campo martedì in Coppa Italia contro l’Atalanta. In questo periodo ha riposato, ha smaltito la delusione per la mancata qualificazione dell’Italia al mondiale, si sta allenando e tornerà a in campo. Non è facile per i grandi campioni smettere di giocare, ma la vita va avanti e bisogna guardare al futuro. Noi comunque lo aspettiamo in campo a braccia aperte”. Infine, anticipa alcune scelte di formazione:”Higuain è sereno, gioca per la squadra e presto tornerà al gol. A destra agirà uno tra De Sciglio e Lichtsteiner, forse riposerà Chiellini. Se non gioca Matuidi in campo andrà Sturaro, così come Bernardeschi che potrebbe prendere il posto di Douglas Costa“.

MERCATO: LA JUVE INSIDIA IL NAPOLI PER POLITANO

Mentre la Juventus si prepara per la trasferta di Verona, Beppe Marotta è attivo sul mercato per rinforzare la squadra. Secondo quanto riporta Sportitalia, anche la squadra bianconera sarebbe sulle tracce dell’esterno classe 93 Matteo Politano a lungo seguito in questa sessione di mercato dal Napoli di Sarri. Si preannuncia un testa a testa Juventus- Napoli anche sul mercato?

MARAN:”JUVE MICIDIALE, MA CE LA GIOCHEREMO FINO ALLA FINE”

Il Chievo non avrà un compito facile, anche perché é reduce dal 5-1 maturato allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Anche il tecnico Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa: “La Juventus è una squadra micidiale, io comunque ho un grande gruppo di uomini che sanno quello che vogliono e lotteremo compatti fino alla fine”. Ottimista il tecnico dei veneti nonostante le condizioni di alcuni giocatori importanti. Non saranno della partita infatti, gli infortunati Inglese, Castro e Gaudino. Sono convocati Gamberini e Meggiorini che rientrano da un lungo stop e molto probabilmente partiranno entrambi dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO: Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Stepinski.

JUVENTUS: Szczesny; Lichtisteiner, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Higuain.

LA 22°GIORNATA

domani ore 18 Sassuolo – Atalanta, ore 20.45 Chievo – Juventus; domenica ore 12,30 Spal – Inter; ore 15 Crotone – Cagliari, Fiorentina – Verona, Genoa – Udinese, Napoli – Bologna, Torino – Benevento; ore 18 Milan – Lazio; ore 20.45 Roma – Sampdoria.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 54, Juventus 53, Lazio 46, Inter 43, Roma 41, Sampdoria 34, Milan 31, Atalanta 30, Torino e Udinese 29, Fiorentina 28, Bologna 27, Chievo e Sassuolo 22, Genoa 21, Cagliari 20, Crotone 18, Spal 16, Verona 13, Benevento 7.