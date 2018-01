Var, convalidato il primo gol in Inghilterra

Kelechi Ilehanacho, attaccante del Leicester, entra di diritto nella storia del calcio inglese per essere l’autore del primo gol convalidato grazie al Var. Nella partita di FA Cup tra le Foxes e il Fleetwood Town, l’arbitro Jon Moss ha confermato la validità gol del 2-0, precedentemente annullato dal guardalinee per una sospetta posizione di fuorigioco: soltanto dopo l’intervento del Video Assistant Referee, il direttore di gara ha verificato la posizione regolare dell’attaccante nigeriano al momento dell’assist di Mahrez e ha assegnato il gol del raddoppio che ha permesso alla squadra di Puel di passare il replay del terzo turno (il primo match era terminato 0-0). Una decisione che ha richiesto un minuto e 44 secondi (intervallo di tempo da quando il pallone è entrato in porta fino al fischio di Moss), ma che ha permesso la regolarità del match.

Quello di ieri è il primo caso di intervento concreto del Var nel calcio inglese, che ha introdotto la moviola in campo soltanto nel 2018: l’esordio era avvenuto l’8 gennaio in occasione del derby di FA Cup tra Brighton e Crystal Palace, ed era stato adottato anche nella semifinale di andata di Coppa di Lega tra Chelsea e Arsenal, ma non era mai intervenuto per sovvertire una decisione presa sul campo.