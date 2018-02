Amelia:”Di Francesco? Sta facendo un buon lavoro, i risultati gli stanno dando ragione”

Alla vigilia del posticipo della ventiseiesima giornata tra Roma e Milan, il doppio ex Marco Amelia, ha parlato ai microfoni di Roma Tv. Il portiere di Frascati, è stato Campione d’Italia con entrambi i club, ma senza esserne nemmeno il protagonista, infatti, alla Roma, nel 2000, era troppo giovane ed era chiuso da Antonioli, mentre nell’avventura milanese era il secondo alle spalle di Christian Abbiati. Entrambe le esperienze hanno lasciato in lui buonissimi ricordi:”I ricordi dello scudetto con la Roma sono tanti, da Francesco Totti a Batistuta e Samuel, ma aver vinto lo scudetto con questa maglia è stato qualcosa di grande. Anche con il Milan ho avuto la fortuna di giocare con giocatori di livello internazionale, come Ibrahimovic, Seedorf, Thiago Silva, Nesta ma questa esperienza mi ha fatto capire soprattutto come un grande club prepara le vittorie ottenute negli anni“. Quando gli viene chiesto cosa ne pensa della Roma di Eusebio Di Francesco, Amelia risponde così:”Per aver cambiato allenatore e giocatori importanti, sta ottenendo dei risultati soddisfacenti, se pensiamo al primo posto raggiunto nel girone di Champions League con squadre come Atletico Madrid e Chelsea. Quest’anno servirà per mettere le basi per una Roma che in futuro lotterà per i vertici del campionato. Eusebio sta dimostrando a tutti di essere un allenatore preparato, ed è la cosa più importante, all’inizio c’erano dubbi, ma li ha sciolti con quanto fatto fino ad ora“.

Marco Amelia, infine, parla della sfida di domenica e della lotta a distanza tra i due portieri:”Domenica assisteremo a un gran bel match, il Milan è in un buon momento e ha grande entusiasmo, la Roma è forte e ha grandissimi giocatori. Donnarumma ha una struttura fisica imponente ma deve crescere mentalmente, diventerà il futuro della nazionale. Per quanto riguarda Alisson, si è ambientato lavorando alle spalle di Szczesny, sta dimostrando di essere tra primi 5 portieri al mondo”.