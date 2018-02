Icardi si allena in gruppo, contro il Bologna ci sarà per il 100esimo gol in A

Sospiro di sollievo per l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti, infatti, Maurito Icardi è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante argentino aveva saltato il posticipo di sabato sera contro il Crotone per un problema muscolare, ed è pronto a riprendersi il posto al centro dell’attacco. L’assenza del capitano dell’Inter, si è sentita eccome, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, sempre più in difficoltà nel trovare la via del gol. Il croato Perisic e l’ex laziale Candreva sono sempre più impalpabili e potrebbero perdere il posto proprio a favore dell’autore della rete nello scorso match, ovvero, Eder. L’Italo-brasiliano, nella partita contro i calabresi è stato il più propositivo, e il tecnico di Certaldo potrebbe dargli una chance. I nerazzurri sono reduci da 6 pareggi e 2 sconfitte, l’ultima vittoria risale addirittura al 3 dicembre scorso, quando la squadra di Spalletti vinse per ben 5 a 0 il match contro il Chievo di Maran. In quella partita il vero mattatore fu Ivan Perisic, che mise a segno una tripletta.

L’Inter spera che il croato torni ad essere il giocatore di un mese e mezzo fa, devastante e letale sotto porta, ma spera soprattutto che a tornare sia la vittoria. Potrebbe pensarci Maurito Icardi, che, in caso di gol, festeggerebbe il traguardo della centesima rete in Serie A, un’ ottima occasione per ritrovare serenità in un ambiente che più che mai ne ha bisogno.