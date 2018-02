La partita Fiorentina-Juventus finisce 0-2 decidono Bernadeschi e Higuain.

L’ex-centrocampista colpisce nel secondo tempo con un gol di punizione al limite dell’ aera che sblocca una partita molto difficile ed ostile per i bianconeri; forse qualche colpa d La Fiorentina stava interpretando molto bene la gara lasciando pochissime possibilità agli avversari, con un ottimo possesso palla, ma mancanza di freddezza sottoporta da parte della viola che alla Juventus non manca specialmente a Higuain che fredda il portiere nell’angolino basso.

Federico Bernadeschi diventa sempre più decisivo è stato autore di alcuni gol che portarono la juve ai 3 punti specialmente contro Cagliari in campionato e contro Olympiacos in Champions League che portarono al passaggio del turno.

Per la Juventus non è stata un gara brillante degna della solita squadra ma il risultato parla chiaro, sono 3 punti fondamentali che consentono di proseguire la sfida scudetto contro il Napoli( che si vedrà impegnato domenica contro la Lazio in casa).

esultanza inappropriata da parte di Federico Bernadeschi?

Forse si ma per tanti calciatori che segnano contro la loro ex-squadra, la gioia del gol impedisce ad egli di ragionare e contenere l’esultanza in forma di rispetto

Federico non si lascio bene con i tifosi della viola specificando che è una sua precisa scelta quella di andar via dalla Fiorentina.

Forse l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri lo dovrà tenere più in considerazione visto le sue doti che sta dimostrando ultimamente.