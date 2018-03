Bologna-Roma in diretta tv e live streaming, dove vedere il match di Serie A oggi 31 marzo

Serie A, 30a giornata: Bologna-Roma, i rossoblu alla ricerca della prima vittoria stagionale contro una big, i giallorossi alla ricerca della quarta vittoria consecutiva e consolidare il terzo posto. Il Bologna di Roberto Donadoni, con 34 punti, viaggia a metà classifica, una posizione che permette ai Felsinei di giocare senza pressione e provare a far divertire i propri tifosi. I rossoblu’, infatti, nel turno precedente hanno portato a casa un punto pareggiando per 1-1 all’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi. Un risultato più che positivo, soprattutto per il ritorno al gol del gioiellino Simone Verdi, il cui nome del giocatore è presente nel taccuino del direttore sportivo spagnolo Monchi che vorrebbe portarlo nella Capitale. La Roma di Eusebio Di Francesco, reduce dalla vittoria in trasferta contro il Crotone di Zenga, è la terza forza del campionato ed è a caccia di tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League, obiettivo comune con la Lazio e l’Inter di Luciano Spalletti.

BOLOGNA-ROMA, LE SCELTE DEI DUE TECNICI – Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini e soprattutto del turco Cengiz Under, quest’ultimo al termine dell’allenamento ha accusato un problema al retto femorale della coscia destra. Le condizioni del giovane turco sono da monitorare anche in vista dell’incontro di mercoledì in Champions League contro il Barcellona. Con il consueto 4-3-3, davanti al brasiliano Alisson, agiranno Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. In mediana Nainggolan, Strootman e De Rossi, a guidare l’attacco ci sarà Patrik Schick, supportato da El Shaarawy e uno tra Perotti e Gerson, con l’argentino leggermente favorito sul giovane brasiliano. Per quanto riguarda il Bologna, Roberto Donadoni potrebbe rispolverare il 4-3-3 con il tridente leggero formato da Rodrigo Palacio, Simone Verdi e Federico Di Francesco, quest’ultimo in ballottaggio con l’ex romanista Mattia Destro. A centrocampo potrebbe riposare Blerim Dzemaili non al meglio, ed ecco che a centrocampo, con il recupero di Poli, dovrebbero esserci Pulgar e Donsah. La linea difensiva sarà composta da Masina, Mbaye, Giancarlo Gonzalez ed Helander, mentre in porta ci sarà il debutto in Serie A del giovane Santurro, complice l’indisponibilità dello squalificato Mirante e dell’infortunato Da Costa.

I precedenti di Bologna-Roma allo Stadio Dall’Ara sono decisamente favorevoli alla formazione capitolina. L’ultima sconfitta della Roma, infatti, risale alla stagione 2003/2004 quando in panchina per i giallorossi sedeva il tedesco Rudi Voeller. Il Bologna allenato dal romano e romanista Carletto Mazzone, si impose per 3-1 grazie alla doppietta dell’algerino Mourad Meghni e Giacomo Cipriani. Da allora, negli ultimi 8 precedenti, i giallorossi hanno conquistato ben 5 vittorie e 3 pareggi. La partita di andata si è conclusa con una vittoria di misura della Roma per 1-0 grazie alla rete messa a segno dal Faraone Stephan El Shaarawy.

DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV E IN STREAMING

La partita tra Bologna e Roma in programma oggi alle 12.30 allo Stadio Renato Dall’Ara, sarà trasmessa sulla piattaforma satellitare Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, o in alternativa su Mediaset Premium sul canale Premium Sport. Il match, inoltre, solo per gli abbonati alle due piattaforme, sarà visibile in esclusiva streaming con i servizi SkyGo e Premium Play.