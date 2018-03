Infortunio Mandzukic, salta Juventus-Milan. Ecco i convocati di Allegri

Brutte notizie in casa Juventus. Come comunicato dal sito bianconero, è ufficiale: Mandzukic salta la sfida contro il Milan di sabato sera all’Allianz Stadium.

Nella lista dei convocati non appare dunque l’attaccante croato che ha rimediato nella seduta di allenamento odierno, una contusione alla gamba sinistra che gli ha impedito di essere con i compagni nell’elenco per la partita contro il Milan.

Una tegola per Massimiliano Allegri che sarà costretto a fare di necessità virtù e schierare la sua Juventus con un probabile 4-3-3 con Dybala e Douglas Costa in supporto di Higuain. La situazione di Mandzukic andrà monitorata anche in previsione della sfida di Champions League del 3 aprile contro il Real Madrid.

Buone notizie arrivano però da Chiellini e Cuadrado, entrambi presenti e a disposizione del tecnico toscano. Il difensore sarà probabilmente titolare contro il Milan mentre il colombiano siederà in panchina ed eventualmente farà il suo ingresso in campo solo nei minuti finali del match.

Allegri dunque senza Mandzukic ma con Chiellini e Cuadrado recuperati. Ecco l’elenco dei 21 convocati della Juventus in vista della partita contro il Milan:

Portieri: Buffon, Szczesny, Pinsoglio

Difensori: Benatia, Chiellini, Barzagli, Howedes, Rugani, De Sciglio, Lichsteiner

Centrocampisti: Marchisio, Pjanic, Matuidi, Khedira, Bentancour, Asamoah, Cuadrado

Attaccanti: Higuain, Dybala, Douglas Costa