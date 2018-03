Premier League, il Manchester United conquista una vittoria “folle” per 3 a 2 contro il Crystal Palace

Il Manchester United soffre terribilmente per quasi 50 minuti, contro il Crystal Palace che attraverso un gioco dispendioso, riesce a intercettare ogni iniziativa d’attacco degli uomini di Mourinho. All’ 11°, arriva la prima svolta dell’incontro. Townshend dopo un uno-due con Benteke, si trova in area di rigore, e lascia andare un tiro che si insacca alle porte di De Gea. I “Red Devils” sono impacciati, e non riescono a produrre gioco, per tutto il primo tempo. Ad inizio secondo tempo, arriva un altro gol della squadra londinese con il bel tiro di Van Aanholt. Al 55° inizia la rimonta degli uomini di Mourinho. Valencia crossa una palla deliziosa in mezzo e Smalling di testa porta il risultato sul 2 a 1. Dopo una parte di match, dove il Manchester United pressa e aggredisce il Crystal Palace. Al 76° trova il pareggio con la zampata di Lukaku, dopo il tiro di Sanchez. La partita si infiamma ulteriormente, visto la rimonta degli uomini di Mourinho. Nei minuti di recupero, abbiamo l’apoteosi per i “Red Devils”; un tiro spettacolare di Matic porta 3 punti in quel di Manchester, e regala ai tifosi dello United una gioia infinita.

Jose Mourinho regala una vittoria “paranormale” ai tifosi dei “Red Devils” con il 3 a 2 in rimonta contro il Crystal Palace. Queste le sue parole alla fine di gara : ” il Crystal ci ha messo in grande difficoltà, il nostro portiere ha fatto i miracoli. Faccio i complimenti a loro per la gara disputata, potevamo uscire dalla partita con una disfatta, però siamo stati autori di una prestazione fantastica nel secondo tempo. Abbiamo giocato con qualità e voglia di vincere. La fortuna è stata sempre dalla nostra parte con il gol di Matic all’ultimo minuto. Siamo stati grandiosi negli ultimi 15 minuti. Complimenti ai miei ragazzi.” Il migliore in campo è senza ombra di dubbio, Matic, autore di una prestazione da incorniciare e un gol da cineteca. Con questo risultato, il Manchester United scavalca il Liverpool e si piazza secondo in classifica, distaccato dai 16 punti della prima in classifica, il Manchester City.