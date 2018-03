Premier League, nel monday night, remuntada del Manchester United da 2-0 a 2-3 in casa del Crystal Palace

Scorpacciata di gol nel monday night del 29esimo turno di Premier League tra il Manchester United di Josè Mourinho e il Crystal Palace di Roy Hodgson. Con il campionato virtualmente chiuso, vista la netta superiorità del Manchester City di Pep Guardiola, le altre big di Premier si contendono la qualificazione alla prossima Champions League. Al Selhurst Park di Londra, il Crystal Palace è alla ricerca della vittoria che manca da ben 5 turni, ma ha di fronte il Manchester United in gran forma, reduce dalla vittoria casalinga contro il Chelsea di Antonio Conte. La squadra di casa parte fortissimo e passa in vantaggio prima all’11’ grazie alla rete di Townsend, e all’inizio del secondo tempo, al 48′, sigla il raddoppio con il terzino sinistro Patrick van Aanholt. La reazione dei Red Devils non si fa attendere, infatti, dopo 7 minuti Chris Smalling accorcia le distanze rimettendo in gara i suoi. Il Manchester United continua ad attaccare, e gli sforzi vengono ripagati alla grande. Al minuto 76 arriva il pareggio di Romelu Lukaku e nei minuti di recupero completa la remuntada con la rete di Nemanja Matic, che batte il portiere Hennesey con un bel sinistro da fuori area.

Vittoria importantissima per il Manchester United, che si riporta al secondo posto a quota 62, staccando il Liverpool di Klopp a 60 e il Tottenham a 58. Brutta sconfitta per gli Eagles, che rimangono fermi a 27 punti in piena zona retrocessione.

TABELLINO DI CRYSTAL PALACE – MANCHESTER UNITED

Crystal Palace (4-4-2): Hennessey; Wan-Bissaka, Kelly, Tomkins, van Aanholt; Townsend, McArthur, Milivojevic, Schlupp (80′ Riederwald); Benteke, Sørloth. All. Hodgson

Manchester United (4-3-3): De Gea; Valencia (67′ Mata), Smalling, Lindelof, Young (67′ Shaw); McTominay (46′ Rashford), Matic, Pogba; Sanchez, Lukaku, Lingard. All. Mourinho

MARCATORI:11′ Townsend (C), 48′ van Aanholt (C), 55′ Smalling (M), 75′ Lukaku (M), 92′ Matic (M)