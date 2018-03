Zenga caccia via i giornalisti della Roma: il Crotone smentisce

Contrattempo per i dipendenti della Roma nella trasferta a Crotone. Secondo il quotidiano “Il Tempo” è emerso che diciotto dipendenti della società giallorossa sarebbero state allontanate dall’Hotel Helios lo stesso in cui alloggiava la squadra calabrese. Le stesse sarebbero state cacciate dallo stesso tecnico Walter Zenga.

Gli inviati della tv locali e la radio ufficiale di Trigoria stavano registrando i servizi in anticipo di modo da non disturbare il Crotone, ma questo non è bastato per evitare la sfuriata del tecnico milanese. La società pitagorica è corsa subito ai ripari rilasciando una nota sul sito ufficiale: ” In merito all’articolo rilasciato dal quotidiano “Il Tempo”del 20 marzo 2018 con titolo “Zenga caccia i giallorossi” e pubblicato su vari siti online, ci sembra opportuno per correttezza di raccontare la nostra versione: il nostro tecnico Walter Zenga non ha cacciato nessuno dall’Hotel. Lo spiacevole contrattempo è da attribuire dal fatto che la nostra struttura alberghiera ospita la squadra da ben 20 anni, e che in virtù di un accordo in essere non può ospitare dipendenti di un’altra società. Avevamo fatto notare questo episodio verificatosi l’anno scorso sottolineando l’inadempienza di tale accordo, evitando in futuro che si ripetessero queste situazioni, ma probabilmente l’Hotel si è accorto in maniera tardiva di questo equivoco e ha cercato di rimediare in maniera maldestra.Pertanto sono stati gli stessi proprietari dell’Hotel a chiedere ai dipendenti della Roma di trasferirsi in un’altra struttura poco distante. Questa è la realtà dei fatti, quindi invitiamo gli organi di stampa che avevano diffuso la notizia a concederci un diritto di replica pubblicando la nostra versione”.