Gigi Simoni risponde stizzito a Ceccarini: “Meglio che stia zitto”

Le parole dell’ex arbitro di serie A ed internazionale Piero Ceccarini, durante l’intervista a Premium Sport di oggi, faranno ancora discutere, 20 anni dopo il clamoroso rigore non dato all’Inter nella gara Scudetto con la Juve, in cui non fischiò il rigore nello scontro Ronaldo-Iuliano. L’arbitro, rivedendo le immagini, ha ancora una volta confermato il suo pensiero, ed era addirittura “fallo su Iuliano”. Chissà col Var come sarebbe andata.

Poche ore dopo, s’è fatto sentire, alquanto turbato Gigi Simoni, allenatore di quell’Inter, che contendeva il tricolore ai bianconeri. L’ex tecnico ha affermato infatti queste parole: “Quel rigore non avrebbe certamente cambiato la stagione. Ci sarebbe stato comunque da lottare. Ceccarini s’è ancora una volta rivelato un bugiardo. Se sono più arrabbiato ora o all’epoca? Ora non vale la pena, è solo lui, contro 50 milioni di appassionati che hanno visto come andò”. Inoltre Simoni continua abbastanza stizzito nell’intervento radiofonico a Radio Kiss Kiss: “Menomale che ha smesso questo arbitro, poteva fare altri danni. Il suo è un comportamento irriverente, farebbe meglio a stare zitto, e a non aprire la bocca. Meno male che ci sono anche tifosi della Juve, che l’ammettono. Io per educazione l’altra sera l’ho incontrato e pure salutato”.