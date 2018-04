Purtroppo per la Juventus le brutte notizie non sono terminate. Dopo la cocente sconfitta subita martedì contro il Real Madrid, nella giornata di ieri, tutta la squadra è tornata ad allenarsi a Vinovo in vista del match di sabato con il Benevento: chi ha giocato contro i Blancos ha svolto un lavoro di recupero, mentre chi non è sceso in campo ha affrontato esercizi di atletica e tecnica. Tra i bianconeri l’unico a mancare all’appello è stato Andrea Barzagli. Il difensore della Juventus, infatti, uscito malconcio dalla sfida contro il Real, si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato (come riportato nel comunicato emesso dai bianconeri): “Un trauma distrattivo dei muscoli obliqui dell’addome. Il calciatore ha già iniziato le terapie e sarà rivalutato nei prossimi giorni”.

Barzagli, dunque, salterà sicuramente la sfida di campionato che la Juventus affronterà sabato contro il Benevento al Vigorito. Molto probabilmente il difensore non sarà disponibile neanche mercoledì, quando la Juve sarà chiamata a compiere una vera e propria impresa: cercare di ribaltare il 3-0 subito dal Real all’andata dei quarti di Champions nel caliente Bernabeu. Allegri, quasi certamente, sabato contro le streghe sostituirà Barzagli con l’esperto difensore marocchino, Mehdi Benatia (assente contro i Blancos per squalifica), il quale potrebbe non essere l’unico cambio di formazione del tecnico livornese. Infatti, Allegri probabilmente opterà per un mini turn-over, schierando: a centrocampo Pjanic (anche lui come Benatia assente in Champions per squalifica) e Matuidì (entrato nel finale contro il Real) al posto di Khedira e Bentancur; in attacco si rivedrà titolare Mandzukic (anche lui subentrato negli ultimi minuti del match di martedì) al posto di Dybala; in difesa potrebbe esserci spazio, oltre che per Benatia, anche per Rugani al posto di Chiellini; infine, in porta non dovrebbe esserci Buffon, ma Szczesny.