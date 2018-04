Napoli-Chievo apre il pomeriggio delle gare della domenica: allo stadio San Paolo con fischio di inizio previsto per le ore 15.00 si affrontano i partenopei e i clivensi in un match, valido per la trentunesima giornata di Serie A, che avrà stimoli ed obiettivi diversi.

La formazione allenata da Maurizio Sarri deve mantenere il passo decisamente spedito della Juventus, che proprio ieri pomeriggio ha battuto in trasferta il Benevento: la forbice dei punti si è allargata a quota 7 lunghezze e per gli azzurri del presidente Aurelio De Laurentiis diventa sempre più complicato chiudere il campionato davanti proprio alla Vecchia Signora.

Il pareggio di sabato scorso contro il Sassuolo, al culmine di una sfida nella quale i partenopei non hanno eccessivamente brillato, è il chiaro segnale che qualcosa in seno alla squadra di Sarri si è rotto: ora toccherà al tecnico toscano toccare le giuste corde per ricaricare i suoi uomini e proseguire la corsa scudetto che, almeno per il momento, non è definitivamente compromessa.

I clivensi d’altro canto hanno bisogno di punti per muovere una classifica che, dopo la sconfitta con i cugini dell’Hellas di due settimane fa, comincia a preoccupare: il successo di sabato pomeriggio contro la Sampdoria ha rilanciato le ambizioni di salvezza degli uomini di Maran. Ora bisogna trovare la giusta quadra per terminare un altro campionato ancora nella massima serie.

L’incontro Napoli-Chievo si gioca per la 24esima volta: bilancio a favore dei partenopei, che hanno battuto per ben 14 volte i veneti, 3 invece i pareggi e 8 la affermazioni dei clivensi. Al San Paolo i veneti non vincono dalla stagione 2014/15: in quella occasione fu Maxi Lopez di sinistro su assist di Izco a battere i padroni di casa, allora allenati da Rafa Benitez.

A dirigere la gara Napoli-Chievo è stato designato il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo: esordio assoluto per i partenopei con il fischietto piemontese, che non ha mai diretto in carriera gli azzurri; sono invece sei i precedenti per i clivensi, i quali hanno raccolto 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

Le probabili formazioni di Napoli-Chievo

Il tecnico degli azzurri, Maurizio Sarri, sarà costretto a rinunciare ad Albiol e Jorginho, appiedati dal Giudice Sportivo e quindi squalificati: al loro posto dovrebbero scendere in campo Chiriches e Diawara. Il modulo preferito dovrebbe essere il classico 4-3-3 con Reina tra i pali, centrali di difesa appunto Chiriches e Koulibaly, con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Diawara sostituirà l’italo – brasiliano nel ruolo di playmaker, con Allan e Hamsik, fortemente in dubbio, a sostegno. Tridente composto dai soliti Callejon, Mertens ed Insigne.

Il tecnico dei clivensi, Rolando Maran, è costretto a rinunciare a Cacciatore, squalificato, oltreché a Castro e Birsa per infortunio: Bani dovrebbe scendere regolarmente in campo dopo essere uscito malconcio nella sfida della scorsa giornata. Tra i pali inamovibile Sorrentino, Depaoli e Gobbi terzini: il modulo preferito dovrebbe essere il 4-3-1-2, con Bastien, Radovanovic, Hetemaj a centrocampo. Giaccherini, grande ex della sfida, sulla trequarti avrà il compito di innescare il tandem d’attacco Stepinski ed Inglese.

Probabili formazioni Napoli-Chievo, domenica 8 aprile 2018 ore 15.00

Probabili formazioni Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Milic, Rog, Zielinski, Machach, Leandrinho, Ounas, Milik. Allenatore: Maurizio Sarri.

Probabili formazioni Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Gamberini, Dainelli, Rigoni, Gaudino, Pellissier, Leris, Meggiorini, Pucciarelli. Allenatore: Rolando Maran