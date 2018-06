Svezia-Corea del Sud diretta tv e streaming gratis, Mondiali oggi 18 giugno

Svezia-Corea del Sud diretta tv e streaming gratis oggi 18 giugno alle ore 14:00 allo stadio Nizhny Novgorod Stadium. Va in scena la seconda sfida del Gruppo F tra gli uomini di Jan Andersson e quelli di Shin Tae-yong. Le due compagini dovranno rispondere dopo la gara tra Germania e Messico inserite nello stesso raggruppamento.

Dopo aver eliminato, come ben sappiamo, l’Italia, la Svezia si candida come possibile outsider del girone dove i tedeschi hanno chiaramente i favori del pronostico nonostante la sconfitta all’esordio. Sarà la prima vera partita del post Ibrahimovic. L’ex attaccante di Inter, Juventus e Manchester United infatti non è stato convocato dal commissario tecnico per questi Mondiali e gli scandinavi se la dovranno vedere senza quella che per anni è stata, forse, la loro unica stella. Gli svedesi arrivano al torneo in Russia potendo vantare la loro 12esima partecipazione a questo tipo di competizione. L’ultima volta fu nel 2006. La Svezia vanta come miglior risultato di sempre la finale del 1958 disputata nel Mondiale casalingo.

Anche la Corea del Sud è squadra esperta. Gli asiatici hanno già preso parte a diversi Mondiali e questo in Russia sarà il loro 10° appuntamento col torneo più importante per una Nazionale. Il miglior risultato che la squadra coreana può vantare, è il quarto posto dell’edizione del Mondiale 2002.

Svezia-Corea del Sud non vanta nomi altisonanti, ma può dar vita ad un grande spettacolo con tante sorprese. Come detto, negli scandinavi mancherà Ibrahimovic e le azioni offensive della squadra di Andersson passeranno dalle magie e dalla fantasia di Emil Forsberg. Il centrocampista o ala del Lipsia è sicuramente la stella della squadra. Il classe ’91, detto Il Genio proverà dunque a trascinare i suoi almeno fino al superamento del girone. Il giocatore agirà alle spalle probabilmente delle due punte Berg e Toivonen e proverà ad inventare assist e giocate per i compagni. Attenzione anche alla fisicità della difesa dove Lidenlof e Granqvist, ex Genoa, vantano centimentri e grande capacità sulle palle alte. Dall’altra parte, per gli asiatici, spicca il 25enne Son Heung-Min, attaccante del Tottenham, considerato da tutti il più promettente giocatore della storia della Corea del Sud. Partire con un buon risultato sarebbe il modo migliore per entrambe per sperare nel passaggio del turno. Sembra essere già uno scontro diretto per il duello al secondo posto. Gli svedesi partono con i favori per questo match, ma la Corea del Sud vorrà stupire e il Mondiale rivela sempre delle grosse sorprese.

Svezia-Corea del Sud diretta tv e streaming gratis

Il match tra Svezia e Corea del Sud sarà visible in diretta tv, in esclusiva sulle reti Mediaset, in chiaro su Italia 1. La partita, con fischio d’inizio alle 14 ora italiana vedrà come sempre un ampio pre partita quindi è bene sintonizzarsi qualche minuto prima sulla rete. La sfida sarà inoltre trasmessa in streaming gratis sul sito Sport Mediaset e sul canale di riferimento. Svezia-Corea del Sud sarà dunque visibile in diretta streaming anche da Pc, smartphone e tablet anche da chi non potrà seguirla davanti al piccolo schermo. Inoltre, per gli abbonati è prevista la possibilità di vedere la gara anche tramite il servizio online Premium Play.