Calendario Napoli Serie A 2018/19: esordio contro la Lazio, CR7 alla settima giornata, la Roma alla decima, l’Inter alla penultima

Calendario Napoli Serie A 2018/19, il massimo campionato sta per iniziare: gli incontri avranno inizio domenica 19 agosto 2018 con la prima giornata e termineranno con l’ultima gara in programma il 26 maggio 2019.

Per la prossima stagione sono previsti due turni infrasettimanali, precisamente mercoledì 26 settembre 2018 e mercoledì 3 aprile 2019.

Sono quattro invece le soste previste per gli impegni delle Nazionali: la Serie A si fermerà infatti il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre ed il 24 marzo 2019. Non mancherà il “boxing day”, con le gare che saranno disputate nel periodo natalizio, precisamente il 22, il 26 ed il 29 dicembre, per poi andare in pausa fino al 13 gennaio: nel frattempo è prevista una giornata dedicata esclusivamente agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Adesso dunque scopriremo il Calendario Napoli Serie A 2018/19:

Calendario Napoli Serie A 2018/19: tutti gli incontri degli azzurri

La compagine guidata dal neo tecnico Carlo Ancelotti debutterà all’Olimpico contro la Lazio domenica 19 agosto 2018. Alla seconda, Insigne e compagni affronteranno il Milan di Rino Gattuso.

Il big match alla settima giornata: all’Allianz Stadium gli azzurri affronteranno i campioni d’Italia in carica guidati da CR7. Alla decima giornata la sfida contro la Roma. Alla penultima giornata la sfida contro l’Inter.

Calendario Napoli Serie A 2018/19: l’elenco completo

Di seguito il Calendario Napoli Serie A 2018/19 completo:

1.a giornata: Lazio-Napoli

2.a giornata: Napoli-Milan

3.a giornata: Sampdoria-Napoli

4.a giornata: Napoli-Fiorentina

5.a giornata: Torino-Napoli

6.a giornata: Napoli-Parma

7.a giornata: Juventus-Napoli

8.a giornata: Napoli-Sassuolo

9.a giornata: Udinese-Napoli

10.a giornata: Napoli-Roma

11.a giornata: Napoli-Empoli

12.a giornata: Genoa-Napoli

13.a giornata: Napoli-Chievo

14.a giornata: Atalanta-Napoli

15.a giornata: Napoli-Frosinone

16.a giornata: Cagliari-Napoli

17.a giornata: Napoli-SPAL

18.a giornata: Inter-Napoli

19.a giornata: Napoli-Bologna