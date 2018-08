Prima giornata di Serie A, le partite della domenica tra Sky e Dazn. Orari e come vederle.

ROMA ( RM ): La stagione 2018-2019 di calcio oggi è cominciata con gli anticipi del campionato di Serie A e ( sebbene con qualche polemica ) anche la novità di questa stagione: stiamo naturalmente parlando di Dazn, la piattaforma similnetflix che promette di rivoluzionare il modo dei calciomaniaci italiani di vivere lo sport più dello del mondo. Gli americani direbbero ” no hidden fees” ovvero niente costi nascosti.

Dazn può essere provato gratuitamente per il primo mese: il tifoso può decidere mese per mese cosa fare, se abbonarsi o meno: niente parabola, niente decoder e sopratutto niente penali.

Non è tutto oro quello che luccica: sia perchè il rischio è quello della scarsa fruibilità del servizio, dato che il nostro Paese è tra gli ultimi in Europa per velocità, affidabilità e diffusione, sia perchè si torna ai periodi di Stream e Tele+, quando per seguire le gesta dei propri campioni bisognava stipulare un doppio abbonamento. Il miliardario australiano infatti possiede i diritti di 7 partite di serie A a giornata e le coppe europee, a Dazn rimangono tre partite ogni giornata più il Saturday Night, la Liga Spagnola con Barca e Real e sopratutto tutta la Serie B in esclusiva.

Ecco quindi le partite che saranno trasmesse domani su Sky e su Dazn.

SKY

Torino-Roma, alle 18

Bologna-Spal alle 20:30

Empoli- Cagliari alle 20:30

Ricordo che , per chi non fosse abbonato a Sky e volesse comunque vedere queste partite è disponibile lo streaming a pagamento sul sito NowTv Consiglio il ticket giornaliero, che consente di vedere tutte le partite trasmette in un giorno da Sky, al prezzo di 6,99 euro.

DAZN

Sassuolo-Inter alle 20:30

Atalanta-Frosinone alle 20:30

Ricordo che l’offerta di Dazn può essere fruita gratis per il primo mese, a seguire costerà 9,99 al mese. Per info visitate il sito Dazn .